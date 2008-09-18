Сьогодні Васюник і Суркіс відзвітують перед УЄФА за підготовку України до Євро-2012

Сьогодні, 18 вересня, віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК перебуває з робочим візитом в м.Ніон (Швейцарія), де разом з Президентом Федерації футболу України Григорієм СУРКІСОМ візьме участь в засіданні Наглядового комітету Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем’єр-міністра.

Планується, що І.ВАСЮНИК та Г.СУРКІС представлять УЄФА звіт про виконану роботу за останні три місяці.

Засідання розпочнеться о 13.30.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 вересня, віце-прем`єр-міністр України І.ВАСЮНИК запропонував уряду в терміновому порядку розглянути проект закону «Про загальнодержавну цільову програму підготовки України до Євро-2012», а також питання про створення олімпійського центру підготовки спортсменів із ігрових видів спорту в селі Гореничі Київської області.

«Як ви знаєте, завтра буде засідання стратегічної ради УЄФА, на якій практично вирішуватиметься остаточне питання про проведення турніру в Україні та Польщі», - аргументував необхідність розгляду питання І.ВАСЮНИК.