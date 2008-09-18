Сьомін задоволений грою Динамо

Вчора в першому поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів київське Динамо зіграло внічию з лондонським Арсеналом. На післяматчевій прес-конференції тренер "біло-блакитних" Юрій СЬОМІН прокоментував результат матчу і гру своїх підопічних:

"Якби до гри мені сказали, що рахунок буде 1:1, я був би дуже задоволений. Але зараз, чесно кажучи, я не задоволений результатом. Правда, задоволений грою, яку показала команда і радий, як ми стартували в Лізі чемпіонів", - сказав СЬОМІН.