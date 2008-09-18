Динамо та Арсенал зіграли на рівних

Закінчився матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА в групі G:

Динамо - Арсенал 1:1 (Бангура 64 пен. - Галлас 88).

Гідна гра двох команд, вірних ігровій дисципліні, з добою індивідуальною майстерністю і безліччю тактичних заготовок.

Арсенал приїхав забити хоч би один гол і не перепрацювати. Динамо вийшло зловити його на цьому і теж забити хоч би один гол. Рахунок - дивися на табло.

Сторони красиво і якісно грали в центрі, тримали м`яч, обережно пресингували, не поспішали розлучатися з м`ячем, фінтили, йшли в боротьбу, багато перепасовувалися (і цілком виправдано), вели позиційні наступи довкола штрафної.

Помилки в атаці не дозволили забити більше - ні Арсеналу, ні Динамо. Помилок в обороні - теж, приблизно було порівну. У підсумку 1:1.