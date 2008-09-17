Вирішилася проблема з трансляцією матчів Динамо в Лізі чемпіонів

Нарешті вирішилася проблема з показом єврокубкових матчів київського Динамо.

Раніше в пресі з`явилася інформація про те, що права на показ матчів динамівців викуплені Першим "Національним", але трохи пізніше цю інформацію спростували. Нарешті, за дев`ять годин до початку першого матчу киян в груповій стадії Ліги чемпіонів цього сезону, це питання зняте - матч Динамо - Арсенал, як і решту матчів Динамо в ЛЧ, покаже телеканал ТЕТ, повідомляє Football.ua.