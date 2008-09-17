Німеччина поділиться досвідом з питань безпеки на Євро-2012

Президент ФФУ Григорій СУРКІС та делегат Бюро німецької економіки в Україні пані Карін РАУ домовилися про проведення в Україні наприкінці жовтня нинішнього року спеціального семінару з питань безпеки Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі федерації.

В рамках цього форуму німецькі спеціалісти поділяться з українськими колегами досвідом, який два роки тому дозволив їм на найвищому рівні провести фінал світової першості.

За словами К.РАУ, у семінарі візьмуть участь генеральний уповноважений з питань безпеки чемпіонату світу з футболу-2006 Гельмут ШПАН та сенатори Берліна і Мюнхена.

Ініціатива делегата Бюро німецької економіки в Україні із вдячністю сприйнята й вітчизняними професіоналами, що мають багаторічний практичний досвід правоохоронної діяльності. Особливу важливість і перспективність такого співробітництва відзначив керівник Центру з питань безпеки та правопорядку Євро-2012 Василь ФАТХУТДІНОВ, який також брав участь у обговоренні.

Серед першочергових пунктів - розробка схеми керування і координації дій відомств у рамках підготовки й реалізації заходів щодо забезпечення безпеки та правопорядку, визначення шляхів і каналів фінансування таких заходів, розподіл обов`язків між задіяними сторонами (уряд, УЄФА і національна асоціація), моніторинг основних проблем і вироблення рекомендацій щодо їхнього подолання.

Г.СУРКІС і К.РАУ висловили задоволення перспективами розвитку двостороннього співробітництва і підтвердили готовність ще більш активно взаємодіяти у напрямку вдосконалення комплексної системи підготовки до Євро-2012.