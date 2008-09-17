Інспектори УЄФА проти позбавлення України і Польщі Євро-2012?

Інспектори Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА) не рекомендуватимуть виконкому УЄФА позбавляти Україну і Польщу права проведення чемпіонату Європи 2012 року, повідомляє Reuters.

Доповідь комісії УЄФА , яка відвідала Україну і Польщу в серпні, буде представлений на засіданні виконкому УЄФА наступного тижня. За словами поінформованого джерела, в ньому міститиметься немало критичних зауважень до господарів Євро-2012, але разом з тим рекомендації відібрати чемпіонат у цих двох країн не буде.

"Доповідь ще не завершена, але з того, що я бачив, такі рекомендації зроблено не буде", - заявило джерело агентства.

"Україна і Польща одержать велику порцію критики за недостатній прогрес у справі підготовки до Євро-2012, - додав він. - Але при цьому будуть відмічені зусилля, які були зроблені після того, як президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ відвідав ці країни".

Джерело також дало зрозуміти, що "поки дуже рано говорити про ухвалення рішення: позбавити Україну і Польщу турніру чи ні".

”РИА Новости”