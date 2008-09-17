Будувати ближче 1 км від “Олімпійського” заборонили

Київміськадміністрація обмежила будівництво об`єктів, не пов`язаних з чемпіонатом Європи по футболу в 2012 році, в радіусі 1 км. від НСК "Олімпійський" до проведення чемпіонату.

Про це журналістам сказав перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

"Зараз вже ухвалено рішення не видавати жодного узгодження на будівництво до 2012 року в радіусі 1 км. (від НСК) по об`єктах, які не будуються під Євро-2012", - сказав А..ГОЛУБЧЕНКО.

Він підкреслив, що таке обмеження є однією з вимог УЕФА.

А.ГОЛУБЧЕНКО відзначив, що на даний момент будівництв у цьому радіусі немає, а якщо вони з`являться згідно виданим раніше дозволам, то будуть тимчасово припинені.

Нагадаємо, що 7 серпня Державне підприємство "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" (Київ) підписало договір з архітектурним бюро GMP von Gerkan, Marg und parthner (Німеччина) про проведення робіт з реконструкції спорткомплексу. Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту оцінює вартість реконструкції НСК "Олімпійський" в 1,5 млрд грн.

"Сегодня"