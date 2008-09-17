Динамо сьогодні спробує створити сенсацію

Сьогодні боротьбу за найпрестижніший клубний турнір континенту розпочне київське "Динамо".

У стартовому матчі групи «H» команда Сьоміна вдома спробує створити сенсацію проти головних фаворитів із лондонського "Арсеналу".

Напередодні каноніри у гарному настрої прибулидо української столиці. Наставник команди Арсен Венгер був традиційно щедрим у реверансах, однак не приховував, що лондонці приїхали лише за перемогою. Він запевнив, "Арсенал" сьогодні гратиме виключно в атакувальний футбол, а на підтвердження своїх слів француз взяв із собою на прес-конференцію нападника Емануеля Адебайора.

Консервативний Венгер не відійшов від давно сформованих традицій і не проводив тренування перед виїзним матчем Ліги. У Києві "Арсеналу" є чого боятися. За 10 останніх років "динамівці" двічі перемагали "канонірів" у домашніх матчах.

ICTV