Луческу: ми були сильнішими

Головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу прокоментував гру своєї команди у матчі проти швейцарського "Базеля":

"Ми чекали, що сьогодні нас чекає серйозний тиск. Так і вийшло. Був тиск і в грі, і від публіки - на стадіоні панувала хороша футбольна атмосфера. І приємно, що нам вдалося контролювати гру. Ви бачили, що в першому таймі "Базель" практично нічого не створив. Сильною стороною нашого сьогоднішнього противника є розіграш стандартних положень. Але ми про це знали і не дозволили "Базелю" використовувати ці моменти. Думаю, що "Шахтар" заслужив перемогу...

На жаль, в другому таймі ми допустили декілька помилок, це притому, що самі повинні були забити ще два-три рази. Деколи наші гравці були не досить уважні при введенні м`яча з ауту, а ми попереджували хлопців про це... Але якщо в цілому, то перемога цілком заслужена, ми виступили краще, ніж наші суперники. Гра підтвердила те, про що говорилося напередодні. Можливо "Базель" був сильніше у своїй фізичній потужності, а ми були сильніші в технічному і тактичному плані.

Тренер зізнався, що пропущений гол його засмутив.

"Так, я засмучений, вийшло приблизно так само, як у нас трапляється в чемпіонаті України. Ми мали повну перевагу, але в кінці матчу через якусь незібраність пропустили м`яч. Думаю, що тут справа у неграмотних діях. Шевчук в останні хвилини не повинен був йти в атаку... В результаті йому не вистачило потужності, щоб перекрити зону, звідки нам забивали гол. До того ж, я не задоволений тим, як ми реалізовували наші контратаки. З них треба було вичавити набагато більше. А в цілому хочу подякувати команді, яка зіграла дуже добре.

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