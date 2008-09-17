Результати матчів Ліги чемпіонів
10:26, 17 вересня 2008Футбол 2012
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От тобі й Клуж
Група A
Челсі - Бордо 4:0 (Лемпард 14, Коул 29, Малуда 82, Анелька 90+2)
Рома - Клуж 1:2 (Пануччі 17 - Куліо 27, 49)
Група B
Вердер - Анортосіс 0:0
Панатінаїкос - Інтер 0:2 (Мансіні 27, Адріано 85)
Група C
Барселона - Спортинг 3:1 (Маркес 21, Ето`О 60 пен., Хаві 87 - Тонел 72)
Базель - Шахтар 1:2 (Абрахам 90+3 - Фернандіньо 25, Жадсон 45+1)
Група D
Марсель - Ліверпуль 1:2 (Цане 21 - Джеррард 23, 31)
ПСВ Ейндховен - Атлетіко 0:3 (Агуеро 9, 36, Маніше 54)
Нагадаймо, що 17 вересня відбудуться матчі
Група E
Селтік - Ольборг
Манчестер Юнайтед - Вільярреал
Група F
Ліон - Фіорентина
Стяуа - Баварія
Група G
Порту - Фенербахче
Динамо - Арсенал
Группа H
Ювентус - Зеніт
Реал - БАТЕ
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