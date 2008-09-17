Результати матчів Ліги чемпіонів

10:26, 17 вересня 2008
Футбол 2012
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От тобі й Клуж

Група A

Челсі - Бордо 4:0 (Лемпард 14, Коул 29, Малуда 82, Анелька 90+2)

Рома - Клуж 1:2 (Пануччі 17 - Куліо 27, 49)

Група B

Вердер - Анортосіс 0:0

Панатінаїкос - Інтер 0:2 (Мансіні 27, Адріано 85)

Група C

Барселона - Спортинг 3:1 (Маркес 21, Ето`О 60 пен., Хаві 87 - Тонел 72)

Базель - Шахтар 1:2 (Абрахам 90+3 - Фернандіньо 25, Жадсон 45+1)

Група D

Марсель - Ліверпуль 1:2 (Цане 21 - Джеррард 23, 31)

ПСВ Ейндховен - Атлетіко 0:3 (Агуеро 9, 36, Маніше 54)

Нагадаймо, що 17 вересня відбудуться матчі

Група E

Селтік - Ольборг

Манчестер Юнайтед - Вільярреал

Група F

Ліон - Фіорентина

Стяуа - Баварія

Група G

Порту - Фенербахче

Динамо - Арсенал

Группа H

Ювентус - Зеніт

Реал - БАТЕ

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