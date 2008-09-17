Результати матчів Ліги чемпіонів

От тобі й Клуж

Група A Челсі - Бордо 4:0 (Лемпард 14, Коул 29, Малуда 82, Анелька 90+2) Рома - Клуж 1:2 (Пануччі 17 - Куліо 27, 49) Група B Вердер - Анортосіс 0:0 Панатінаїкос - Інтер 0:2 (Мансіні 27, Адріано 85) Група C Барселона - Спортинг 3:1 (Маркес 21, Ето`О 60 пен., Хаві 87 - Тонел 72) Базель - Шахтар 1:2 (Абрахам 90+3 - Фернандіньо 25, Жадсон 45+1) Група D Марсель - Ліверпуль 1:2 (Цане 21 - Джеррард 23, 31) ПСВ Ейндховен - Атлетіко 0:3 (Агуеро 9, 36, Маніше 54) Нагадаймо, що 17 вересня відбудуться матчі Група E Селтік - Ольборг Манчестер Юнайтед - Вільярреал Група F Ліон - Фіорентина Стяуа - Баварія Група G Порту - Фенербахче Динамо - Арсенал Группа H Ювентус - Зеніт Реал - БАТЕ

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