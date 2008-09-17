Сьогодні столичне метро працюватиме на півгодини довше

В ніч з 17 на 18 вересня роботу столичного метрополітену буде продовжено на 30 хвилин.

Про це йдеться в повідомленні КП “Київський метрополітен”, оприлюдненому на офіційному веб-порталі підприємства.

Рішення про зміну режиму роботи метро прийнято у зв’язку з проведенням 17 вересня 2008 р. на стадіоні «Динамо» ім. В.Лобановського футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) – «Арсенал» (Лондон).