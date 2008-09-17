Шахтар здобув першу перемогу

Закінчився матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЕФА в групі C:

Базель - Шахтар 1:2 (Абрахам 90+3 - Фернандіньо 25, Жадсон 45+1)

Хоча Шахтар упевнено контролював гру, але до гольових моментів доходив порівняно рідко для такої переваги на полі та й у цілому в класі (18 ударів по воротах, з яких 9 мимо, 8 у створ і 1 блокований; у Базеля, відповідно, 12-6-5-1), а також не доводив моменти до реалізації.

Обидва голи класно забиті із стандартних положень. Два далеких штрафних, пробитих - перший з 36 (!) сильно й точно, другий з елементом курйозу: воротар розгубився, кого тримати, і навіс у боротьбу з відскоком від землі влетів у ворота.

На післяматчевій прес-конференції наставник донеччан Мірча ЛУЧЕСКУ відзначив, що "Шахтар" заслужив перемогу. "Ми зіграли краще, ніж наші суперники. Гра підтвердила те, про що говорилося напередодні. Можливо, "Базель" був сильнішим за своїми фізичними кондиціями, але ми виглядали краще у технічному і тактичному плані. Якби ми ефективніше реалізовували свої контратаки, рахунок міг бути значно більшим. А у цілому хочу подякувати команді, яка зіграла дуже добре", - підсумував М.ЛУЧЕСКУ.

«Базель» (Базель, Швейцарія) — «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 ФЕРНАНДІНЬО (25), 0:2 ЖАДСОН (46), 1:2 АБРАХАМ (90+3)

«Базель»: КОCТАНЦО (к), ХОДЕЛЬ, ХЕЛАБЕРТ (РУБІО, 64), ХЮГГЕЛЬ, ЧИППЕРФІЛД, ШТОКЕР (МУСТАФІ, 46), АБРАХАМ, МАРКЕ, КАРЛІТУШ, ДЕРДІЙОК (ЕДУАРДО, 46), ДЗАННІ

Запасні: ШТЕКЛІ, ГЯСУЛА, ПЕРОВІЧ, ФЕРАТІ

Головний тренер: КРІСТІАН ГРОСС

«Шахтар»: ПЯТОВ, ХЮБШМАН, КУЧЕР, ФЕРНАНДІНЬО (ФЕДЕЦЬКИЙ, 83), ЖАДСОН, ІЛСІНЬО (ВІЛЛІАН, 66), ШЕВЧУК, АДРІАНО (СЕЛЕЗНЬОВ, 74), БРАНДАУ, ЧИГРИНСЬКИЙ, СРНА (к)

Запасні: ХУДЖАМОВ, ДУЛЯЙ, РАЦ, ЄЗЕРСЬКИЙ

Головний тренер: МІРЧА ЛУЧЕСКУ

Арбітр: ТЕРЬЕ ХАУГЕ (Норвегія)

Попереджені: ХЮБШМАН (33), ДЗАНІ (37), ШЕВЧУК (41), БРАНДАУ (90+3)