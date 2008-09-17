19 вересня у Києві буде Туск

Прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК цієї пўятниці, 19 вересня, відвідає Україну для участі в засіданні Міжурядового українсько-польського комітету з проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ сьогодні в Києві під час спільного засідання української частини Комітету з питань співпраці між Україною та ЄС, комітету ВР з питань європейської інтеграції та української частини Комітету з парламентської співпраці між Україною та ЄС.

«У п`ятницю Україну відвідає прем`єр-міністр Польщі Д.ТУСК, який візьме участь у засіданні спільного комітету урядів України та Польщі щодо Євро-2012», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Віце-прем`єр сказав, що успішна підготовка та проведення в Польщі й Україні чемпіонату Європи з футболу 2012 року є не «просто спортивним заходом, а й євроінтеграційним».

Як повідомляв УНІАН, 14 липня у Варшаві відбулося перше засідання Міжурядового українсько-польського комітету з питань підготовки та проведення Євро-2012.