Збірна України з футболу переграла росіян - у нас золото

Збірна України з футболу стала переможцем Паралімпійських ігор у Пекіні, перегравши у фіналі з рахунком 2:1 команду Росії.

За інформацією сайту champion.com.ua, обидва голи росіянам забив Володимир АНТОНЮК (на 69-й і 71-й хвилині).

Бронзові медалі виборола збірна Ірану, яка з рахунком 4:0 перемогла команду Бразилії.