Збірна України з футболу переграла росіян - у нас золото
16:36, 16 вересня 2008Футбол 2012
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Фінал Паралімпійських ігор у Пекіні
Збірна України з футболу стала переможцем Паралімпійських ігор у Пекіні, перегравши у фіналі з рахунком 2:1 команду Росії.
За інформацією сайту champion.com.ua, обидва голи росіянам забив Володимир АНТОНЮК (на 69-й і 71-й хвилині).
Бронзові медалі виборола збірна Ірану, яка з рахунком 4:0 перемогла команду Бразилії.
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