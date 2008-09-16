Тимошенко: динаміка підготовки до Євро-2012 позитивна

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що сьогодні Україна вийшла на нормальну динаміку підготовки інфраструктури до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час презентації проекту Державного бюджету на 2009 рік .

"Думаю, динаміка будівництва задовольнить наших партнерів",- сказала Ю.ТИМОШЕНКО .

Водночас вона назвала головним ризиком підготовки до Євро-2012 політичну ситуацію в Україні. "Єдине, щоб нам не завадив політичний хаос, щоб не злякалися у світі тим, що тут відбувається",- зауважила Прем`єр-міністр, додавши, що сьогодні Україна активно будує стадіони та злітні смуги.

Ю.ТИМОШЕНКО звернула увагу на заплановані урядом видатки для підготовки до ЧЄ-2012 в бюджеті 2009 року, які удвічі перевищать асигнування 2008 року (6,5 млрд грн.) і сягнуть суми в 13,5 млрд грн.

Крім цього, за словами Прем`єра, у 2009 році країна перейде на принципи приватно-державного партнерства і залучить великі обсяги грошей у вигляді кредитів.

Загалом, із Держбюджету – 2009 на дорожнє будівництво буде отримано 36,4 млрд грн, в тому числі 1,8 млрд - за рахунок місцевих бюджетів, 10,1 млрд - за рахунок Державного бюджету і 24,5 млрд - за рахунок кредитів.

Для порівняння: у 2008 році на дорожнє будівництво було спрямовано 13,3 мільярда (1,6 - місцеві бюджети, 9,9 - центральний бюджет, 0,8 - кредити), в 2007 році - 13,5 мільярда (1,4 - місцеві бюджети, 7,1 - центральний бюджет, 5,0 - кредити), в 2006 році - 8,3 мільярда (1,1 - місцеві бюджети, 5,2 - центральний бюджет, 2,0 - кредити).