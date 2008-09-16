Львівщина презентує проекти до ЧЄ-2012 у жовтні

1-3 жовтня 2008 року у Львові відбудеться VIII Львівський міжнародний економічний форум «Європейське партнерство: відкриті можливості», організатором якого є Львівська обласна державна адміністрація у партнерстві з Львівською міською та обласною радами.

Про це УНІАН повідомили в облдержадміністрації.

Планується, що участь у відкритті та у пленарній частині роботи форуму візьмуть Президент Віктор ЮЩЕНКО, віце-прем’єр-міністр з питань європейської інтеграції Григорій НЕМИРЯ, Єврокомісар з питань регіонального розвитку Данута ХУБНЕР, міністр регіонального розвитку України Василь КУЙБІДА, міністр регіонального розвитку Республіки Польща та інші.

Участь у Форумі підтвердили представники найбільших національних і міжнародних корпорацій, центральних та місцевих органів влади, політичних та фінансових установ України і Європи, дипломатичного корпусу України. Загалом учасниками та гостями форуму стануть понад 250 представників міжнародного та українського державного апарату, провідні бізнесмени та інвестори.

На Форум приїде чисельна делегація підприємців та високопосадовців з різних країн світу, зокрема з Угорщини, Польщі, Молдавії, Австрії. До організації заходу залучено австрійський Інститут європейських регіонів.

Основною темою цьогорічного Львівського Міжнародного Економічного Форуму є сталий розвиток регіонів як основа росту конкурентноздатних державних економік, а ключовою його метою – започаткування конструктивного діалогу держави, представників підприємницьких структур та експертного середовища задля потужного розвитку регіонів, що складають основу української та світової економіки.

Форум проводитиметься за двома основними напрямками - регіональний розвиток та збереження замків Львівщини. В ОДА зазначають, що всі ці теми обговорюватимуться з огляду на Євро-2012.

Львівўяни запросили провідних спеціалістів з Австрії у сфері замкового менеджменту і сподіваються за кілька місяців підписати конкретні угоди.

Фокусом форуму стане обговорення стабільного розвитку регіонів як основи для зростання національних галузей економіки.

На форумі буде представлено провідні об’єкти національної інфраструктури, зокрема, ті, що пов’язані з проведенням Євро-2012 в Україні, а також проекти інвестування в об’єкти культурної спадщини, враховуючи нові можливості співпраці України з країнами Європи та переймання найвдалішого європейського досвіду у цих сферах.

Протягом останніх восьми років Львівський Міжнародний Економічний Форум трансформувався у важливий національний та міжнародний майданчик для обговорення проблем сталого розвитку і саме тому підчас Форуму будуть представлені стратегічні регіональні інвестиційні проекти, включно з тими, що стосуються ЄВРО-2012.