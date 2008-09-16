Експерти УЄФА ознайомилися з демонтажем ”Олімпійського”

Делегація експертів УЄФА у складі голови департаменту УЄФА зі стадіонів та безпеки Марка ТІММЕРА і експерта з питань стадіонів Давида ПЕТРІАШВІЛІ ознайомилися з ходом реалізації проектів стадіонів України в рамках підготовки до ЄВРО-2012.

В першу чергу європейці відвідали НСК "Олімпійський", який перетворився на будівельний майданчик, повідомляється на офіційному веб-сайті Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту.

Заступник міністра Сергій ДРАЧ поінформував інспекторів, що усі роботи з реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський" ведуться відповідно до графіку першочергових робіт.

М.ТІММЕР був присутній при демонтажі верхівки освітлювальної опори №3, яку знімали за допомогою 100-метрового крана. Він відзначив складність робіт, що виконують спеціалісти компанії "Мостобуд".

Інспекторів також ознайомили з технологією збереження конструкцій другого ярусу і поінформували, що демонтаж старих підпірних стін буде здійснюватись після встановлення нових.

Крім цього, для робочої зустрічі з експертами УЄФА і проведення консультацій щодо підписання договору з місцевою проектувальною організацією до Києва прибули представники генерального проектанта німецької компанії GMP.

Делегація експертів УЄФА перебувала в Україні з 12 по 15 вересня.