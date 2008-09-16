Експерти УЄФА вражені будівництвом стадіону в Донецьку
“Просто фантастично...”
Експерти УЄФА з питань стадіонів Марк ТАММЕР і Давід ПЕТРІАШВІЛІ минулими вихідними, перебуваючи в Донецьку, оглянули споруджуваний стадіон «Шахтар», що використовуватиметься для проведення матчів фінального турніру Євро-2012.
Про це УНІАН повідомили в Донецькій облдержадміністрації.
Оглянувши стадіон, інспектори залишилися задоволеними від побаченого.
«Просто фантастично бути тут. Це представник стадіонів останнього покоління. Тому будемо з нетерпінням очікувати відкриття цього стадіону», - сказав М.ТАММЕР.
За словами Д.ПЕТРІАШВІЛІ, є сподівання на те, що всі стадіони, які використовуватимуться для проведення матчів фінального турніру Євро-2012, будуть готові у зазначений термін, а що стосується донецького стадіону «Шахтар», то «цьому стадіону не вистачає лише гарних футбольних ігор».
В Донецькій ОДА зазначають, що до 25 лютого 2009 року мають закінчитися всі роботи з будівництва стадіону, після чого розпочнуться ландшафтні роботи.