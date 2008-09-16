Кабмін пропонує 6,7 млрд. грн. на розвиток автодоріг

Кабінет Міністрів пропонує виділити 2009 року зі спеціального фонду держбюджету 6 млрд. 696 млн. грн. на розвиток і утримання автодоріг загального користування.

Про це сказано в додатку до проекту закону про державний бюджет України на 2009 р., внесеному урядом до Верховної Ради та зареєстрованому 15 вересня.

Згідно з документом, на погашення зобов`язань за кредитами, отриманих під гарантію Кабміну, на розвиток мережі автодоріг пропонується виділити 1,78 млрд. грн.

Крім того, проектом передбачено 650 млн. грн. спецфонду на будівництво автомобільно-залізничного моста через Дніпро в Києві, а також 500 млн. грн. – на будівництво та реконструкцію об`їзних автодоріг навколо міст під час підготовки та проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Також у спецфонді пропонується передбачити 461,4 млн. грн. субвенції міському бюджету Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через Дніпро.

Як повідомляв УНІАН, 2008 року в спецфонді державного бюджету на розвиток і утримання мережі автомобільних доріг України загального користування закладено 5,85 млрд. грн. Крім того, зі спецфонду на погашення зобов`язань «Укравтодору» за кредитами, виданими під держгарантії, виділено 1,6 млрд. грн.

Згідно з держбюджетом-2008, державні гарантії надають «Укравтодору» на суму до 800 млн. грн.

У держбюджеті-2007 зі спецфонду на розвиток мережі та утримання доріг було передбачено 5,9 млрд. грн. Крім того, планувалося взяти 4,7 млрд. грн. кредитних коштів під держгарантії для розвитку основних магістральних доріг.