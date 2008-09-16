Кабмін пропонує 6,7 млрд. грн. на розвиток автодоріг

13:29, 16 вересня 2008
Футбол 2012
0 0

Зі спецфонду держбюджету-2009

Кабінет Міністрів пропонує виділити 2009 року зі спеціального фонду держбюджету 6 млрд. 696 млн. грн. на розвиток і утримання автодоріг загального користування.

Про це сказано в додатку до проекту закону про державний бюджет України на 2009 р., внесеному урядом до Верховної Ради та зареєстрованому 15 вересня.

Згідно з документом, на погашення зобов`язань за кредитами, отриманих під гарантію Кабміну, на розвиток мережі автодоріг пропонується виділити 1,78 млрд. грн.

Крім того, проектом передбачено 650 млн. грн. спецфонду на будівництво автомобільно-залізничного моста через Дніпро в Києві, а також 500 млн. грн. – на будівництво та реконструкцію об`їзних автодоріг навколо міст під час підготовки та проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Також у спецфонді пропонується передбачити 461,4 млн. грн. субвенції міському бюджету Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через Дніпро.

Як повідомляв УНІАН, 2008 року в спецфонді державного бюджету на розвиток і утримання мережі автомобільних доріг України загального користування закладено 5,85 млрд. грн. Крім того, зі спецфонду на погашення зобов`язань «Укравтодору» за кредитами, виданими під держгарантії, виділено 1,6 млрд. грн.

Згідно з держбюджетом-2008, державні гарантії надають «Укравтодору» на суму до 800 млн. грн.

У держбюджеті-2007 зі спецфонду на розвиток мережі та утримання доріг було передбачено 5,9 млрд. грн. Крім того, планувалося взяти 4,7 млрд. грн. кредитних коштів під держгарантії для розвитку основних магістральних доріг.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter