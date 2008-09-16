СБУ та ВВ МВС провели антитерористичне тренування

На базі підприємства "Столична судноплавна компанія" відбулися планові тренування спеціальних підрозділів боротьби з тероризмом Служби безпеки України та ВВ МВС України на об’єктах водного транспорту у рамках антитерористичного забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Метою тренування є вдосконалення практичних навичок спецпідрозділів і взаємодії зацікавлених відомств під керуванням Координаційної групи Антитерористичного Центру.