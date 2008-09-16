Тимошенко запрошує чехів до підготовки Євро-2012

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає чеських підприємців до активної участі в реалізації інфраструктурних проектів у рамках підготовки до проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила в заяві для преси сьогодні після закінчення українсько-чеських міжурядових переговорів.

«Всі процедури у нас відбуваються на основі прозорих тендерів, і має значення тільки якість пропозицій і ціна. Ми були б дуже раді бачити партнерів з вашої країни», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.