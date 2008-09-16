Кабмін пропонує понад 760 млн. грн. на розвиток аеропортів

Кабінет міністрів пропонує виділити з державного бюджету на 2009 рік на розвиток аеропортів 760,8 млн. грн.

Про це говориться в додатку до проекту закону про державний бюджет України на 2009 р., внесеному урядом до Верховної Ради і розміщеному на сайті ВР під №3000.

Згідно з документом, пропонується спрямувати ці кошти на будівництво, реконструкцію і ремонт аеропортів як державної, так і комунальної власності.

Нагадаємо, в держбюджеті на 2008 рік більше 1 млрд. грн. було виділено на будівництво, реконструкцію і ремонт аеропортів.