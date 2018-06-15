До Євро-2012: суперпроект під шоу Вєрки Сердючки

До чемпіонату Європи 2012 року з футболу на Київщині починається зведення унікального спортивного комплексу, рівного якому в Україні немає. У Вишгородськом районі Київської області відбулася урочиста закладка першого каменя спортивно-розважального комплексу (багатофункціонального курорту) «LITVINOVKA Entertainment». Розробником і реалізатором унікального проекту є компанія «Єврохолдинг Інвест». (До речі, до складу цього холдингу входить і промоутерська компанія K2 East Promotion братів Кличко, що працює у сфері професійного боксу).

Урочисту закладку першого каменя супроводжувала грандіозна презентація проекту «LITVINOVKA Entertainment». Нічого подібного - за масштабами і масовістю - ми не змогли пригадати. Сотні гостей в Литвинівці прийняв величезних розмірів намет, на одному з «флангів» якого розмістилася сцена. В процесі всього вечора, вінцем якого був салют, кожен охочий міг покуштувати справжні витвори кулінарного мистецтва, - всі страви готували тут же, на очах у відвідувачів.

Розважальну частину програми склали виступи зірок вітчизняної естради, в числі яких, були:

Ведучі Сніжана Єгорова і Антон Мухарський

Група «А.Р.М.И.Я»

Віталій Козловський

Андрій Данилко (Вєрка Сердючка)

Серед гостей на святі були, звичайно, і знамениті спортсмени. Зокрема, одні з самих титулованих українських профі-боксерів Вячеслав Узелков і Юрій Нужненко.

Що ж вдаватиме із себе сам майбутній комплекс? Його родзинкою стане багатофункціональна трансформована арена. У ній проводитимуться змагання найвищого рівня по боксу, волейболу, баскетболу, хокею, фігурному катанню, тенісу, легкій атлетиці і т.д. А також - концерти зірок естради, покази мод і багато що інше. Тут спорудять і олімпійський басейн для змагань з усіх водних видів спорту.

Тренувальне футбольне поле, зроблене за всіма світовими стандартами, дасть можливість прийняти до «Євро-2012» дві-три команди. Футболістів прийме п`ятизірковий готель. Для сімейного відпочинку в Литвинівці зведуть аквапарк, дельфінарій, комплекс класичних лазень, бунгало сімейного типу і невеликий лижний спуск. А оточувати комплекс буде своєрідний заповідник - так званий, сафарі-парк з тваринами, що мешкають в межах України.

За словами глави «Єврохолдинг Інвест» Вадима БУХКАЛОВА, здача всього комплексу планується в 2011-му році.

- Якщо у нас буде стратегічний інвестор, ми зможемо побудувати комплекс протягом трьох років, здати його целіком і з честю прийняти гостей чемпіонату Європи по футболу.

Варто підкреслити, що проект «LITVINOVKA Entertainment» у серпні включений до «Київської обласної цільової програми підготовки і проведення в Україні фінальної частини Євро-2012».

"Главред"