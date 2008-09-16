Суркіс: сьогодні подолані усі негаразди у підготовці ЄВРО-2012

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС вважає, що сьогодні практично подолані усі негаразди, які були по підготовці ЄВРО-2012, а до 1 жовтня буде створено стратегічне управління по цьому проекту.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання він висловив на спільному з віце-прем’єр-міністром Іваном ВАСЮНИКОМ брифінгу у Києві.

Як приклад позитивних зрушень президент ФФУ назвав відкриття Дніпропетровського стадіону “Арена ”Дніпро” – першої спортивної арени до ЄВРО-2012.

“Презентація стадіону в Дніпропетровську була на дуже сучасному рівні. Експерти УЄФА не чекали такого. Таким чином, ми спростовуємо у них питання, чи зможемо організувати на високому рівні презентацію Чемпіонату 2012”, – підкреслив Г.СУРКІС.

Він повідомив, що експерти УЄФА були вражені церемонією відкриття стадіону і запитували, скільки коштує ця презентація. “Коли я назвав суму, вони дуже здивувалися і сказали, що це набагато більше, ніж відкриття фіналу Ліги чемпіонів. Я вважаю, що такі речі дуже позитивно вплинуть на ставлення УЄФА до України як до господаря Євро-2012”, - вважає президент ФФУ.

Він також зазначив, що наразі Україна проводить підготовку до Євро-2012 згідно затвердженого графіку і останні два місяці довели, що коли державні структури реально беруться за справу, можна подолати всі негативні явища. За словами Г.СУРКІСА, за цей термін зі стану «великого ризику» були виведені проблеми зі стадіонами, готелями, транспортними розв`язками тощо.

“Нині ми вже маємо всі необхідні папери. Звичайно, це лише папери, але УЄФА на цьому етапі і не вимагає від нас більшого”, - додав президент ФФУ.

Позитивним моментом він назвав і те, що Верховна Рада України цього тижня готова була ухвалити усі необхідні законопроекти ЄВРО-2012.

Водночас, Г.СУРКІС висловив сподівання, що деякі питання українській команді вдасться також зняти в рамках висновків УЄФА 18 вересня в Швейцарії (штаб-квартирі УЄФА на засіданні Наглядової ради).

“А тому 25-26 вересня у керівництва УЄФА не виникатимуть додаткові запитання” - , підсумував він.