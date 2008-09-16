Васюник переконаний, що УЄФА не позбавить Україну права на проведення Євро-2012

Віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК переконаний, що Стратегічна рада УЄФА на своєму засіданні 25 вересня у Швейцарії не позбавить Україну права на проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Києві.

«25 вересня питання «бути чи не бути» буде знято з порядку денного УЄФА», - сказав І.ВАСЮНИК.

Він зазначив, що за останні місяці Україна провела консолідовану роботу і досягнула значних результатів у підготовці основних об’єктів інфраструктури до Євро-2012. Зокрема, за його словами, за цей час було виведено з кризового стану національний спортивний комплекс «Олімпійський».

І.ВАСЮНИК також повідомив, що 15 жовтня буде представлений проект реконструкції стадіону і буде названа її остаточна вартість.

Віце-прем’єр додав, що на сьогодні з 6-ти стадіонів, необхідних для проведення Євро-2012, лише один залишається у зоні високого ризику.

Говорячи про стан підготовки аеропортів, І.ВАСЮНИК зазначив, що план підготовки до європейської футбольної першості 2012 року дає впевненість у тому, що вони будуть готові вчасно. Зокрема, він повідомив, що нині в аеропортах усіх шести міст, що прийматимуть матчі Євро, ведеться проектування злітних смуг, а в аеропортах Донецька та Львова - проектування терміналів.

Також І.ВАСЮНИК зазначив, що на сьогодні ліквідовано дефіцит чотиризіркових готелів у містах-учасниках Євро-2012, але залишається лише дефіцит п’ятизіркових готелів у Донецьку і Харкові.

Крім цього, віце-прем’єр повідомив, що у держбюджеті на наступний рік на будівництво та ремонт комунальних доріг до проведення чемпіонату передбачено виділити 3 млрд. грн.