МНС побудує в Одесі два пожежні депо до Євро-2012

МНС має намір побудувати два нові пожежні депо для забезпечення пожежної безпеки в Одесі при проведенні Євро-2012.

Як розповів помічник начальника Головного управління МНС України в Одеській області з питань взаємодії з громадськістю Сергій ДІДКОВСЬКИЙ, за нормами в Одесі повинно бути ще мінімум 9 пожежних депо - тобто ще в два рази більше, ніж є зараз, проте справа гальмуэться через труднощі з виділенням землі. Отже поки що одеситів від вогню охороняють 4 райвідділи рятувальників і 8 пожежних частин.

Вже сьогодні Міністерство виділило 800 тис. грн на розробку проектно-кошторисної документації для будівництва двох пожежних депо в Одесі.

Одна з пожежних частин повинна бути побудована на селищі Котовського в Суворовському районі, на розі вулиці Добровольського і Південної дороги. Друга - в Київському районі міста, на з`єднанні вулиці Дача Ковальовського з вулицею Карла Лібкнехта. На 2009, 2010, 2011 роки заплановано виділити ще по 7 млн грн і на 2012 рік - 1 млн грн.

Як пояснив С.ДІДКОВСЬКИЙ, нормативний час прибуття підрозділів до місця загорання 5 хвилин, а на селище Котовського від наявних частин 25-30 хвилин. За його словами, про який порятунок може йти мова, якщо квартира вигоряє за 5-10 хвилин? І це на даний момент. А на момент проведення чемпіонату, коли в місті знаходитиметься набагато більше людей і автотранспорту час прибуття підрозділів до місця НП збільшиться у декілька разів.

"Сегодня"