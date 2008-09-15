Сьогодні відбудеться спільний брифінг Васюника та Суркіса

Сьогодні, 15 вересня, о 16.00 відбудеться спільний брифінг віце-прем‘єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА та президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА за підсумками засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

Брифінг відбудеться у прес-центрі Кабміну за адресою: вул. Грушевського, 12/2.

Акредитація журналістів триває до 14.00 15 вересня за телефонами: 256-62-71, 8-067-964-34-59.