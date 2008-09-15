Сьогодні відбудеться спільний брифінг Васюника та Суркіса
11:43, 15 вересня 2008Футбол 2012
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Підсумки засідання Оргкомітету ЧЄ-2012
Сьогодні, 15 вересня, о 16.00 відбудеться спільний брифінг віце-прем‘єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА та президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА за підсумками засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.
Брифінг відбудеться у прес-центрі Кабміну за адресою: вул. Грушевського, 12/2.
Акредитація журналістів триває до 14.00 15 вересня за телефонами: 256-62-71, 8-067-964-34-59.
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