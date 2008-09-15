Ющенко робить перший удар з центру

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає відкриття нового футбольного стадіону "Арена-Дніпро" в Дніпропетровську першим реальним кроком для проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на урочистій церемонії відкриття нової спортивної арени «Дніпро» в Дніпропетровську у неділю.

Президент привітав усіх дніпропетровців з відкриттям нового стадіону і зазначив, що «це подарунок Дніпропетровська всій Україні», оскільки на цьому стадіоні відбуватимуться матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що проведення чемпіонату є великою честю і відповідальністю для Української держави. «Ви перші зробили реальний крок для проведення чемпіонату», - наголосив Президент.

Він додав, що ця нова спортивна арена надихне дніпропетровських футболістів на підкорення нових футбольних висот.

Президент України зробив перший символічний удар по м`ячу з центра поля.

Довідка УНІАН.Сучасний стадіон "Арена-Дніпро" побудовано на місці колишнього стадіону "Металург". Будівництво розпочалося у квітні 2005 року - вартість проекту склала 40 млн євро. Загальна кількість місць для глядачів на новому стадіоні - 31 тисяча, а ігрове поле має трав`яний газон з підігрівом. На стадіоні споруджена відповідна інфраструктура: криті трибуни, тренажерний зал, тренерські кімнати, приміщення для ЗМІ та суддів. Окремі умови створені для людей з обмеженими можливостями. На сьогодні стадіон відповідає всім вимогам УЄФА щодо проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.