Результати Кубка України з футболу

Зіграно чотири останні матчі

Матчами у минулі вихідні закінчилася 1/16 Кубка України з футболу Оболонь - Чорноморець 1:0 (Клименко 114) Олександрія - Карпати 1:0 (Шупик 39) ІгроСервіс - Зоря 0:2 (Жуніор 79, Каменюка 89) Нива - Сталь 1:4 Нагадаємо, що вчора зіграли: Іллічівець - Шахтар 0:3 Фенікс-Іллічівець - Кривбас 2:1 Геліос - Закарпаття 0:1 Дністер - Металіст 1:4 Зірка К - Ворскла 0:1 Комунальник - Арсенал 0:3 ЦСКА - Таврія 0:3 Княжа - ФК Львів 0:2 Олком - Динамо 0:5 Кримтеплиця - Дніпро 1:3 Металург З - Металург Д 2:3 Десна - ФК Харків 1:4

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