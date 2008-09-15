Результати Кубка України з футболу

09:59, 15 вересня 2008
Футбол 2012
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Зіграно чотири останні матчі

Матчами у минулі вихідні закінчилася 1/16 Кубка України з футболу

Оболонь - Чорноморець 1:0 (Клименко 114)

Олександрія - Карпати 1:0 (Шупик 39)

ІгроСервіс - Зоря 0:2 (Жуніор 79, Каменюка 89)

Нива - Сталь 1:4

Нагадаємо, що вчора зіграли:

Іллічівець - Шахтар 0:3

Фенікс-Іллічівець - Кривбас 2:1

Геліос - Закарпаття 0:1

Дністер - Металіст 1:4

Зірка К - Ворскла 0:1

Комунальник - Арсенал 0:3

ЦСКА - Таврія 0:3

Княжа - ФК Львів 0:2

Олком - Динамо 0:5

Кримтеплиця - Дніпро 1:3

Металург З - Металург Д 2:3

Десна - ФК Харків 1:4

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