Перша цеглина нашого євро

У неділю в Дніпропетровську відкриють першу арену, яка прийме матчі чемпіонату Європи. Ми нарешті перейшли від планів і обіцянок до практичних справ.

Взагалі-то стадіон «Дніпро» почали будувати ще до звістки, що Євро-2012 пройде у нас. Місцевий клуб давно заслужив власне сучасне «гніздечко». Проте в цьому плані арена стає навіть прикладом. Нам не варто сподіватися на державу. Багато об`єктів, які повинні з`явитися в Україні до чемпіонату Старого Світу, можуть народжуватися за допомогою приватних капіталів. У країні давно визріла необхідність оновлювати інфраструктуру і умови, при яких модерні комплекси приноситимуть прибуток. І люди, які можуть це робити, давно у нас є.

Три роки будувався 31-тисячний красень «Дніпро», який обійшлося клубу в 40 млн євро (це ще досить дешево).

Нова арена виросла практично в самому центрі міста, на місці старого стадіону «Металург». Коли його зносили і рили котлован, будівельники наткнулися на старовинні труни, що добре збереглися. Як виявилось, на цьому місці ще до революції знаходилося дворянське кладовище. Отже замовники будівництва зробили ще і потрібну справу - перепоховали дворянські останки на одному з місцевих цвинтарів.

На спорудження «Дніпра» пішло 2200 бетонних блоків - якщо їх викласти в одну лінію, 15 км. вийде. Укладання блоків виконували турецькі робітники, все решту - наші. А проект належав німецькій компанії Носhtief, яка займає перше місце в світі за об`ємом будівельних робіт на цивільних об`єктах. Може, тому багато хто знаходить в новому стадіоні багато спільного з ареною «Боруссії» в Менхенгладбасі.

Але у «Дніпра» будуть свої «фішки» - два величезних, як для таких арен, електронних відеотабло, по 60 квадратних метрів кожне, сидіння, що складаються, і прозорий дах, який повинен захистити жителів навколишніх будинків від шуму уболівальників. Тут уперше в Україні укладений рулонний, а не вирощений безпосередньо на арені газон. А поле оснащене підігрівом і системою автоматичного поливу. Коли потрапляєш на стадіон, відразу відчуваєш класну атмосферу - домашню, камерно-затишну. Здавалося б, поза ареною велетенське сонце і нестерпна жара, а усередині, під козирком навісу - як в заштореній спальні. У підтрибунних приміщеннях, окрім звичайних роздягалень, кабінетів обстеження гравців і суддів, допінг-контролю і медпункту, є ще тренажерний зал, сауна з кімнатою відпочинку, басейн, масажні кабінети, музей клубу, ресторан на цілих 550 місць, буфети і торгові точки. А зовні - немаленька парковка для більш ніж 300 авто і 20 автобусів. Все це, і ще тисячі деталей останні 60 днів (!) перевіряла спеціальна державна комісія. Зауважень їй вдалося знайти небагато, і вони відразу були усунені. Генеральний менеджер проекту і будівництва стадіону Клаус Петер ВОРБС аж сяяв від радості, коли підписувався документ про введення «Дніпра» в експлуатацію.

- З 2005 року ми займалися цим проектом. Можу зараз сказати, що вийшла дуже красива споруда як для міста, так і для України. Ми виконали всі побажання замовника, і смію завірити, що стадіон дуже високої якості. Вийшов хороший об`єкт, який гідно прийме матчі Євро-2012.

В неділю, на відкритті арени, планується грандіозне шоу, ціна квитків відповідна - 100 грн. У постановці візьмуть участь 5 тисяч чоловік. Після чого глядачі побачать відразу два «Матчі чемпіонів» - «Дніпро» проти «Динамо» і «Спартака», склади команд 1983 року. Ну, і концерт влаштують неабиякий прямо на стадіоні - організатори обіцяють «Океан Ельзи», «Токіо», «Місто 312», «Мумій Троль» і «Уму Турман». А вже 28 вересня «Дніпро» зіграє на своїй однойменній арені перший офіційний матч - проти запорізького «Металурга» в чемпіонаті України.

Тим часом

Наступний стадіон - через рік

Влітку 2009-го обіцяють здати донецький стадіон «Шахтар». Ще через рік, в червні 2010-го, з`являться відразу дві арени - в Харкові повним ходом йде реконструкція існуючої, а в Одесі її тільки почали. Але ці два міста - лише запасні для Євро-2012. Куди важливіше відкриття ще двох основних арен. Стадіони у Львові і Києві присягаються здати до 2011 року.

"Газета по-киевски"