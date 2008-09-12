Харків завершив проектування реконструкції ”Металіста”

У Харкові завершено роботи з підготовки комплексного проекту реконструкції і будівництва стадіону "Металіст", який в жовтні 2008 року буде переданий для експертизи і затвердження в Кабінет Міністрів України.

Як поінформували УНІАН в облдержадміністрації, про це сьогодні повідомив начальник управління з координації підготовки та проведення фінальної частини "Євро-2012" Олексій ТОКАР.

Він зазначив, що згідно з вимогами УЄФА в проект з реконструкції та будівництва стадіону було внесено корективи для забезпечення необхідної кількості місць для людей з вадами, яка зараз доведена до 100. Також доведені до нормативних показники кута зору для глядачів на трибунах.

Крім цього, за словами чиновника, споруджено вставку між південною та східною трибунами на 434 місця. Продовжуються роботи з перекладки усіх видів мереж постачання, здійснюється поетапне будівництво опор для облаштування покриття стадіону.

О.ТОКАР зауважив, що на даному етапі роботи виконуються з випередженням плану графіку, яке викликано підготовкою стадіону до проведення ігор Кубку УЄФА за участю команди ФК "Металіст" і турецької "Бешикташ" 2 жовтня, а також відбіркового матчу Чемпіонату світу з футболу 2010 року за участю національних збірних України і Хорватії 11 жовтня.

В ОДА прогнозують завершення усього комплексу робіт з будівництва східної трибуни, в тому числі глядацького комплексу, підтрибунного приміщення та фасаду до 22 жовтня 2008 року.

Загальна сума фінансування будівництва та реконструкції стадіону "Металіст" на 2008 рік складає 60 млн.грн., в тому числі 40 млн.грн. з обласного бюджету і 20 млн.грн. - за рахунок субвенції з Державного бюджету. На сьогоднішній день профінансовано 32 млн. 150 тисяч грн.

В місті також продовжується будівництво учбово-тренувальних баз ФК "Металіст" і ФК "Харків" в смт.Високий, а також дитячої академії футболу ФК "Металіст" по вул. Плеханівський, 65. Роботи виконуються згідно плану і виключно за кошти інвесторів. На будівництво цих об’єктів в поточному році вже витрачено 14 млн 380 тисяч грн.