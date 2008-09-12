Ізраїльтяни вибирають проект до ЧЄ-2012 у транспортній галузі України

Ізраїльська Компанія «Ніцан Інбар» проведе консультації зі своїми бізнес-партнерами та фінансовими установами, щоб визначити проект, який зможе реалізувати в транспортній галузі України до ЧЄ-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв’язку України, відповідної домовленості було досягнуто під час зустрічі міністра Йосипа ВІНСЬКОГО з представниками компанії у Києві.

Й.ВІНСЬКИЙ, зокрема, презентував представникам «Ніцан Інбар» пріоритетні проекти з розвитку транспортної інфраструктури, які планується реалізувати в Україні до Євро-2012. Серед них – будівництво кільцевої дороги навколо Києва, доріг Одеса-Рені та Харків-Щербаківка, будівництво нових пасажирських терміналів в аеропорту «Львів» та «Бориспіль», нових аеропортів – пасажирського в с.Велика Бугаївка і вантажного в Білій Церкві, швидкісне пасажирське сполучення Київ-(Дарниця)-Бориспіль. Крім цього, за його словами, Мінтрансзв’язку має намір реалізувати низку проектів щодо розвитку інфраструктури морських портів.

Зі свого боку, представники «Ніцан Інбар» презентували досвід роботи компанії, її можливості та потужності і наголосили на великому потенціалі участі в інфраструктурних проектах світу щодо розбудови залізничної та дорожньої інфраструктури, а також інфраструктури аеропортів на умовах В.О.Т. (будівництво-експлуатація-передача), концесії та державно-приватного партнерства.

Сторони домовились провести консультації на експертному рівні після того, як компанія «Ніцан Інбар» визначиться з конкретним проектом, який зможе реалізувати в Україні.