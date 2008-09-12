«ТАС» проведе у Києві турнір з міні-футболу серед журналістів

Завтра, 13 вересня, відбудеться Перший відкритий турнір Страхової групи «ТАС» з міні-футболу на Осінній кубок «ТАС» за участі журналістів столичних ЗМІ.

Зокрема, взяти участь у цьому турнірі погодилися журналістські колективи семи ділових ЗМІ України – інформаційних агентства «Українські новини», «УНІАН», газет «КоммерсантЪ» (Україна), «Экономические известия», журналів «Профиль-Украина» и «Эксперт-Украина», а також Першого Ділового телеканалу, футбольні команди яких готові зустрітися з двома командами страхової групи «ТАС» (Головного офісу та Київської регіональної дирекції) й поборотися за головний приз змагань.

Турнір відбудеться на базі спорткомплексу ЦСКА. Всі ігри відбудуться впродовж одного дня за кубковим принципом. Переможець турніру отримає кубок і спеціальний приз від керівництва СГ «ТАС». Команди, які посядуть друге і третє місця, будуть нагороджені цінними подарунками. Крім цього, спеціальним призом відзначать кращу команду підтримки.

Як зазначив голова Правління СГ «ТАС» Дмитро ГРИЦУТА, «цього року у страховій групі «ТАС» успішно пройшли вже два великих корпоративних турніри з міні-футболу на Зимовий та Літній кубки «ТАС».

За його словами, ”ідея запросити пограти у футбол журналістів прийшла не випадково: наша компанія сповідує принципи інформаційної відкритості й активно працює зі ЗМІ, а також виступає за розвиток спорту, ми вирішили розширити сферу наших контактів з журналістами за межі професійних відносин”. Д.ГРИЦУТА висловив впевненість, що цей турнір за участі журналістів буде справжнім святом спорту і у подальшому, можливо, стане традиційним.