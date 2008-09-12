Польща на свої дороги витратить в 10 разів більше, ніж Україна

У Польщі на підготовку доріг до Євро-2012 буде витрачено в десять разів більше грошей, ніж в Україні.

Про це виданню «Коментарі» повідомив голова Державної служби автомобільних доріг «Укравтодор» Вадим ГУРЖОС.

«Зараз державна програма (з підготовки України до проведення Євро-2012) «намальована» на 40 млрд. грн., з них лише 14 млрд. грн. – спецфонд «Укравтодору». Ще 14 млрд. грн. – інвестиції потенційних концесіонерів. Проте без внесення змін до законодавства ці кошти можна вважати віртуальними. Відповідний законопроект направлено до Верховної Ради, і якщо він буде схвалений, то у нас є шанс хоча б зробити дорогу Львів – Краковець (82 км) до Євро-2012. Решту грошей необхідно залучати через кредити під держгарантії. Тому слід розуміти, що ніякого нового будівництва, окрім великої кільцевої дороги навколо Києва і траси Львів-КраковецЬ, не передбачається», - сказав керівник «Укравтодору».

За його словами за рахунок запланованих програмою коштів в основному будуть проведені роботи, пов`язані з капітальними ремонтами, реконструкціями, які дозволять Україні привести існуючі дороги між містами, де проходитимуть матчі чемпіонату Європи, і західним кордоном у відповідність до необхідних стандартів і забезпечити безпеку руху.

«Наприклад, в Польщі на подібні цілі на чотири роки виділено 35 млрд. євро. Половина з них – кошти самої Польщі, половину виділить Євросоюз. Це означає, що в Польщі на підготовку доріг до Євро-2012 буде витрачено в десять разів більше грошей, ніж у нас», - зазначив В.ГУРЖОС.

Оцінюючи нинішній рівень фінансування шляхового господарства країни, керівник «Укравтодору» зазначив також, що «за рахунок нашого спецфонду Мінфін вирішує інші проблеми». «Наприклад, нам говорять, що на міст у Запоріжжі потрібно виділити 365 млн. грн., на святкування 250-річчя Севастополя – 65 млн. грн., а на міст у Києві, замовником якого виступає «Укрзалізниця», – 1,2 млрд. грн. А ще 1,6 млрд. грн. – на погашення раніше взятих кредитів. Виходить, що «Укравтодор» виконує абсолютно невластиві йому функції та втрачає половину коштів, які мають йти на дороги. Адже частину, що залишилася, необхідно розподілити між об`єктами незавершеного будівництва, роботами на нових об`єктах і забезпеченням всіх заходів з утримання і експлуатації доріг. Завдання явно практично нездійсненно. І поки що не виходить довести Мінфіну, що стратегія фінансування і стратегія розвитку доріг абсолютно не співпадають», - наголосив В.ГУРЖОС.