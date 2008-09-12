Михайличенко задоволений грою з казахами і рахунком

Головний тренер національної збірної України Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО в цілому задоволений грою збірної у Казахстані. Коментуючи гру, в якій його підопічні здобули виїзну перемогу − 3:1, керманич "синьо-жовтих" зазначив, що його установка на матч була виконана "приблизно на 75 відсотків", повідомляють в інформ-службі ФФУ.

"Звісно, я задоволений результатом поєдинку, адже ми поповнили нашу скарбничку ще трьома очками. До того ж збірна України продемонструвала більш змістовну гру, ніж кількома днями тому – у зустрічі з білорусами", − відзначив О.МИХАЙЛИЧЕНКО.

Водночас, за його словами, на жаль, не обійшлося без помилок у захисті, через одну з яких господарі й змогли скоротити різницю в рахунку. Крім того, вважає наставник збірної, далося взнаки недостатнє взаєморозуміння між гравцями, адже у такому складі задня ланка діяла вперше.