Львів розповів УЄФА, що зробить з міським транспортом

Перспективні плани покращення транспортної системи та системи мобільності у Львові були презентовані представниками апарату міської ради під час зустрічі з експертами УЄФА у Міністерстві транспорту та зв’язку України.

Як повідомили УНІАН у Львівській міськраді, інспекторів УЄФА переконували заступник міського голови Олександр ЖАРІКОВ, директор департаменту ЄВРО-2012 Олег ЗАСАДНИЙ та його заступник Олег ВІЛЮРА.

Експерти УЄФА, зокрема, відзначили, що Львів покращує залізничну мережу та відновлює існуючу трамвайну і тролейбусну систему, яка обслуговуватиме південну частину міста, де збудують новий стадіон на 33 тис. місць. Позитивно були сприйняті і плани щодо покращення дорожнього покриття.

Представники львівської влади також поінформували присутніх, що загальні гарантовані інвестиції у розвиток транспорту досягають 250 млн. грн.

Загалом, експерти УЄФА відзначили високий рівень підготовки зустрічі представниками Львівської міської ради.