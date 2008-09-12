Понад 100 представників вітчизняних і зарубіжних ЗМІ висвітлюватимуть церемонію відкриття нового стадіону в Дніпропетровську

Понад сто представників засобів масової інформації України та зарубіжжя, в тому числі Польщі й Росії, висловили бажання висвітлити тригодинне свято відкриття нового стадіону "Арена - Дніпро" в Дніпропетровську, на якому будуть зіграні матчі чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в управлінні преси та інформації облдержадміністрації.

Зокрема, два загальнонаціональні канали - "ТЕТ" та "5 канал" - планують 14 вересня транслювати подію у прямому ефірі.

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття першого в Україні стадіону до Євро-2012 пройде за участю Президента Віктора ЮЩЕНКА. На неї також зможуть потрапити близько 30 тис. городян і гостей Дніпропетровська, який у ці вихідні святкуватиме День міста. Глядачам обіцяють грандіозне театралізоване шоу, матч ветеранів "Дніпра", московського "Спартака" та київського "Динамо", присвячений ювілейним датам завоювання дніпропетровським клубом золотих медалей у чемпіонатах СРСР (1983 і 1988 рр.).

Новий стадіон дніпропетровського ФК "Дніпро", будівництво якого розпочалося у квітні 2005 року, вміщає 31 тис. глядачів, має поле розміром 105х68 м, дві роздягальні, два зали для розминки, тренажерну залу, тренерські кімнати, приміщення для представників ЗМІ, суддів, VIP-ложу на 296 місць, ресторан на 550 місць. Гідні умови також забезпечені вболівальникам з обмеженими фізичними можливостями.