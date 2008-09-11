Полтавщині потрібно 11,8 млрд. грн. на дороги до Євро-2012

Полтавській області на розвиток дорожньої інфраструктури в рамках підготовки до проведення Євро-2012 необхідно 11,8 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник Управління промисловості, транспорту і зв`язку Полтавської обласної державної адміністрації Тарас ТКАЧЕНКО.

«З необхідної нам суми в державну програму включено лише 2,5 млрд. грн., що призводить до катастрофічного недофінансування. Адже Полтавська область - транзитний регіон, на своїй території має дві автомагістралі державного значення. Це траси ”Київ-Харків-Довжанський” і ”Решетилівка-Кобеляки-Дніпропетровськ”. Область направляла пропозиції щодо фінансування цих два доріг, які визначені й відповідним Указом Президента. Тому можемо констатувати факт катастрофічного недофінансування», - сказав Т.Ткаченко.

Торік Полтавська область одержала на ремонт доріг 12,7 млн. грн.