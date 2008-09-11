Нацагентство ЄВРО-2012 закликає до збереження спортивних об’єктів

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини ЄВРО-2012 закликає владу на місцях вберегти спортивні об’єкти та рекреаційні зони від тотальної забудови.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Агентства.

Так, 6 вересня у Києві відбувся мітинг, на якому громада Печерська протестувала проти знесення стадіону «Арсенал» і спорудження на його місці багатоповерхового житлово-офісного комплексу. Щоб зупинити тотальну забудову Києва багатоповерхівками і зберегти рекреаційно-спортивні об’єкти, громадські активісти навіть звертались з листом до президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ.

Євген ЧЕРВОНЕНКО озвучив позицію Нацагентства ЄВРО-2012 щодо цього питання:

«У переддень ЄВРО-2012 Україна, як ніколи, відчуває потребу у спортивних об’єктах. Тому Агентство виступає категорично проти забудови рекреаційних зон і спортивних майданчиків. Тим більше нас непокоїть, коли це відбувається у приймаючих містах Чемпіонату.

На ЄВРО-2012 до Києва приїдуть уболівальники, які хочуть бачити спортивні об’єкти, а не кам’яні джунглі. І якщо ми прагнемо бути європейською, спортивною країною, влада на місцях повинна дослухатися до думки громадськості, яка вимагає зберегти наші стадіони, парки та спортмайданчики».