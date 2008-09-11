Результати відбіркових матчів ЧС-2010 у Європі
Суперники збірної Росії втратили очки
ЧС-2010. Відбірний турнір. Європа. 2-й тур
Група 1
Албанія - Мальта - 3:0
Голи: Богдані, 45, Дуро, 83, Далку, 89
Швеція - Угорщина - 2:1
Голи: Чельстрем, 54, Хольмен, 63 - Рудольф, 90
Португалія - Данія - 2:3
Голи: Нані, 42, Деку, 86 - пенальті - Бендтнер, 84, Поульсен, 90, Йенсен, 90
Країна І О
Албанія 2 4
Данія 2 4
Швеція 2 4
Португалія 2 3
Угорщина 2 1
Мальта 2 0
Група 2
Швейцарія - Люксембург - 1:2
Голи: Нкуфо, 43 - Страссер, 29, Льовек, 86
Молдавія - Ізраїль - 1:2
Голи: Пікущак, 1 - Голан, 39, Сабан, 45
Латвія - Греція - 0:2
Голи: Гекас, 10, 50
Греція 2 6
Ізраїль 2 4
Латвія 2 3
Люксембург 2 3
Швейцарія 2 1
Молдавія 2 0
Група 3
Північна Ірландія - Чехія - 0:0
Сан-Маріно - Польща - 0:2
Голи: Смолярек, 35, Левандовські, 69
Словенія - Словаччина - 2:1
Голи: Новаковіч, 23, 81 - Якубко, 83
Польща 2 4
Словенія 2 4
Словаччина 2 3
Чехія 1 1
Північна Ірландія 2 1
Сан-Маріно 1 0
Група 4
Росія - Вельс - 2:1
Голи: Павлюченко, 22 - пенальті, Погребняк, 81 - Ледлі, 67
Азербайджан - Ліхтенштейн - 0:0
Фінляндія - Німеччина - 3:3
Голи: Йоханссон, 32, Вяйрюнен, 43, Сьєлунд, 53 - Клозе, 38, 45, 83
Німеччина 2 4
Росія 1 3
Уельс 2 3
Фінляндія 1 1
Азербайджан 2 1
Ліхтенштейн 2 1
Група 5
Туреччина - Бельгія - 1:1
Голи: Белозоглу, 74 - пенальті - Сонк, 31
Боснія - Естонія - 7:0
Голи: Місимовіч, 25, 29, 57, Муслімовіч, 59, Джеко, 61, 72, Ібрічич, 88
Іспанія - Вірменія - 4:0
Голи: Капдевіла, 7, Вілья, 16, 79, Сенна, 83
Іспанія 2 6
Туреччина 2 4
Бельгія 2 4
Боснія і Герцеговина 2 3
Вірменія 2 0
Естонія 2 0
Група 6
Хорватія - Англія - 1:4
Голи: Манджукіч, 78 - Волкотт, 25, 59, 82, Руні, 63
Казахстан - Україна - 1:3
Голи: Остапенко, 70 - Назаренко, 45, 80, Шевченко, 53
Андорра - Білорусь - 1:3
Голи: Пуйоль, 66 - пенальті - Верховцов, 36, Родіонов, 78, В. Глєб, 89
1 Англія 2 6
2 Україна 2 6
3 Білорусь 2 3
4 Хорватія 2 3
5 Казахстан 3 3
6 Андорра 3 0
Група 7
Франція - Сербія - 2:1
Голи: Анрі, 54, Анелька, 64 - Іванович, 76
Фарерські острови - Румунія - 0:1
Гол: Василіч, 59
Литва - Австрія - 2:0
Голи: Станкевічюс, 53, Данілевічюс, 58
Литва 2 6
Сербія 2 3
Австрія 2 3
Франція 2 3
Румунія 2 3
Фарерські острови 2 0
Група 8
Італія - Грузія - 2:0
Голи: Де Россі, 17, 90
Чорногорія - Ірландія - 0:0
Італія 2 6
Ірландія 2 4
Чорногорія 2 2
Болгарія 1 1
Кіпр 1 0
Грузія 2 0
Група 9
Македонія - Голландія - 1:2
Голи: Пандєв, 78 - пенальті - Хейтінга, 46, Ван дер Варт, 60
Ісландія - Шотландія - 1:2
Голи: Гудьйонсен, 77 - пенальті - Броадфут, 18, Робсон, 59
Голландія 1 3
Македонія 2 3
Шотландія 2 3
Норвегія 1 1
Ісландія 2 1
РБК