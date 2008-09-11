Збірна України перемогла у другому відбірковому матчі ЧС-2010

Збірна України з футболу у своєму другому відбірковому матчі до чемпіонату світу 2010 року з рахунком 3:1 перемогла в Алмати команду Казахстану.

На останній хвилині першого тайму рахунок у матчі відкрив Сергій НАЗАРЕНКО, вдало зігравши на добиванні після удару Сергія СЕЛЕЗНЬОВА.

У другій половині гри на 12 хвилині наша команда забила другий м`яч - Андрій ШЕВЧЕНКО зіграв, як у свої кращі роки. Прийнявши м`яч у штрафному майданчику казахів він вдало обробив його та влучно пробив у дальній кут воріт.

Після другого голу українці дещо зупинилися і надали Казахстану можливості створювати гольові ситуації. Одна з них завершилася голом - Сергій ОСТАПЕНКО скористався передачею на хід і з правого кута штрафного майданчика влучив у ворота П’ЯТОВА.

Втім, останню крапку у зустрічі поставили наші футболісти - дубль зробив Сергій НАЗАРЕНКО.

Вигравши у Казахстану, Україна набрала 6 очок і очолила 6-у групу.

Наступний матч наша збірна проведе у Харкові 11 жовтня. Суперником української дружини буде команда Хорватії.

Україна - Казахстан – 3:1

Казахстан: ЛОРІЯ, АЗОВСЬКИЙ, КУЧМА, ІРІСМЕТОВ, КАРПОВИЧ, АСАНБАЄВ (БАЙЖАНОВ, 73), СКОРИХ, ОСТАПЕНКО, БАЛТІЄВ (УЗДЕНОВ, 86), ЖУМАСКАЛІЄВ, СМАКОВ

Україна: П’ЯТОВ, КУЧЕР, ТИМОЩУК, ЯРМАШ, ШЕВЧЕНКО (ВОРОНІН, 87), АЛІЄВ, СЕЛЕЗНЬОВ (Гоменюк, 86), ШЕВЧУК, Левченко, МИХАЛИК, НАЗАРЕНКО (КРАВЧЕНКО, 81)

Голы: ОСТАПЕНКО (68) - НАЗАРЕНКО (45, 80), ШЕВЧЕНКО (52).