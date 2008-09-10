Матч збірних України і Казахстану обслуговуватимуть німецькі арбітри

Відбірковий матч чемпіонату світу-2010 між національними збірними Казахстану та України, який відбудеться сьогодні в місті Алмати, обслуговуватиме німецька бригада арбітрів на чолі з Феліксом БРИХОМ. Допомагатимуть йому лайнсмени Майк ПІКЕЛЬ та Торстен ШИФФНЕР, повідомляють в Інформ-службі ФФУ.

Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Мануель ГРЕФЕ.

М.БРИХ, уродженець Мюнхена, обслуговував більше 70 поєдинків німецької бундесліги. Окрім цього, 2003 року він судив поєдинки чемпіонату Кореї.

33-річний Брих, який свого часу захистив докторську дисертацію на тему «Стимулювання професіонального спорту місцевою владою», працює адвокатом банку. Статус арбітра ФІФА німець отримав у січні 2007 року і на матчах за участю української збірної поки не працював.