Львів оголошує конкурс на стратегію міського транспортного руху
Щоб з’єднати майбутній стадіон з центром
Львівська міська рада має намір модернізувати та розширити мережу міського транспорту і з цією метою оголошує міжнародний конкурс на стратегію міського транспортного руху, повідомляється на сайті Львівської міськради.
В мерії вважають, що стимулом для розширення транспортної мережі у місті є проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.
Зокрема, потребує розробки транспортне сполучення до стадіону - акценти поставлено на прокладанні трамвайної колії «Залізничний вокзал – Стадіон».
За словами начальника управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Сергія КІРАЛЯ, підготовка до ЄВРО-2012 потребує оновлення або формування необхідної інфраструктури, оскільки місце майбутнього стадіону на даний час не має сполучення з центром міста.
Даний проект включатиме ремонт приблизно 7 км вже існуючих колій в центральній частині міста та будівництво приблизно 5 км нових через заселені передмістя.
Слід зазначити, що Львів вже отримав фінансову підтримку Німеччини. Грошові кошти на цей проект асигнуються Німецьким Федеральним Міністерством у справах навколишнього середовища через Банк Розвитку KfW.