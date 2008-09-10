Львів оголошує конкурс на стратегію міського транспортного руху

Львівська міська рада має намір модернізувати та розширити мережу міського транспорту і з цією метою оголошує міжнародний конкурс на стратегію міського транспортного руху, повідомляється на сайті Львівської міськради.

В мерії вважають, що стимулом для розширення транспортної мережі у місті є проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Зокрема, потребує розробки транспортне сполучення до стадіону - акценти поставлено на прокладанні трамвайної колії «Залізничний вокзал – Стадіон».

За словами начальника управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Сергія КІРАЛЯ, підготовка до ЄВРО-2012 потребує оновлення або формування необхідної інфраструктури, оскільки місце майбутнього стадіону на даний час не має сполучення з центром міста.

Даний проект включатиме ремонт приблизно 7 км вже існуючих колій в центральній частині міста та будівництво приблизно 5 км нових через заселені передмістя.

Слід зазначити, що Львів вже отримав фінансову підтримку Німеччини. Грошові кошти на цей проект асигнуються Німецьким Федеральним Міністерством у справах навколишнього середовища через Банк Розвитку KfW.