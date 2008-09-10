«Троїцький» розберуть до 15 жовтня - обіцяє Черновецький

Демонтаж наземної частини торгово-розважального центру «Троїцький» на площі перед Національним спортивним комплексом «Олімпійський» у Києві завершиться до 15 жовтня.

Про це заявив сьогодні Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ під час виїзної наради з перевірки демонтажу недобудованого об’єкту, повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Наразі вже виконано 50% обсягу демонтажних робіт.

"Роботи з демонтажу будуть завершені згідно з графіком, до 15 жовтня», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Він нагадав, що на це з міського бюджету виділено 28 млн. грн.

Міський голова зазначив, що роботи з демонтажу було відновлено 19 липня о 8.00 - тоді Міністерство юстиції відкликало позовну заяву до Господарського суду, якою оскаржувало угоду про демонтаж наземної частини торгівельно-розважального центру між компанією «Юджин», КМДА та Державним управлінням справами.

Як повідомляв УНІАН, демонтаж ТРЦ “Троїцький” розпочався за наполяганням УЄФА, яке заявило про неможливість проведення на НСК “Олімпійський” матчів Євро-2012, якщо не буде забезпечено безпеку уболівальників та їх вільне пересування на площі перед стадіоном.

Демонтаж “Троїцького” почали як аварійні роботи 20 березня ц.р. Однак Міністерство регіонального розвитку та будівництва України заборонило зносити ТРЦ “Троїцький” без проектної документації, і роботи були зупинені.

1 липня ВАТ «Київметробуд» знову розпочало роботи з демонтажу «Троїцького», і тоді перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО пообіцяв, що будівлю буде знесено через 100 днів. Разом з тим, роботи знову були зупинені через відсутність документів щодо домовленостей про компенсацію забудовнику від знесення будівлі перед НСК “Олімпійський”. Після офіційного оформлення цих паперів 19 липня в Києві знову розпочалися роботи з демонтажу.