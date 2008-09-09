Черновецький перевірить, як демонтують ТРЦ «Троїцький»

Завтра, 10 вересня, о 12:00 за участю київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО відбудеться виїзне засідання відносно перевірки виконання робіт з демонтажу ТРЦ «Троїцький», розташованого біля НСК «Олімпійський», передає «Главред».

Як повідомлялося раніше, демонтаж будівлі торговельно-розважального центру «Троїцький» обіцяють завершити у жовтні. Про це повідомляв генеральний директор ВАТ «Київметробуд» Володимир ПЕТРЕНКО.

Демонтаж ТРЦ «Троїцький» почався за наполяганням УЄФА, яка заявила про неможливість проведення на НСК «Олімпійський» матчів Євро-2012, якщо не буде гарантовано безпеку вболівальників та їх вільне переміщення на площі перед стадіоном.

Демонтаж «Троїцького» розпочали як аварійні роботи 20 березня ц.р. Проте Міністерство регіонального розвитку та будівництва України заборонило зносити ТРЦ «Троїцький» без проектної документації, і роботи було зупинено.

1 липня ВАТ «Київметробуд» знову почав роботи з демонтажу «Троїцького», і тоді перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко пообіцяв, що будівлю буде знесено через 100 днів. Водночас роботи знову зупинили через відсутність документів відносно домовленостей про компенсацію забудовникові за знесення будівлі перед НСК «Олімпійський». Після офіційного оформлення цих паперів 19 липня у Києві знову почалися роботи з демонтажу.

Київрада виділила з міського бюджету 27 млн грн на демонтаж наземної частини цього центру.