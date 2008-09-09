Велику кільцеву дорогу навколо Києва розпочнуть будувати у 2009 р.

Роботи з будівництва Великої кільцевої дороги навколо Києва на ділянці від просп. Рокоссовського до вул. Богатирської (Оболонський район) передбачено розпочати у наступному році.

Про це йдеться у розпорядженні Київської міської державної адміністрації від 8 вересня, текст якого оприлюднено на офіційному веб-порталі столичної влади.

Згідно з документом, розробка проектно-кошторисної документації має бути завершена вже у поточному році.

Замовником розробки і будівництва зазначеної ділянки Великої окільцевої дороги визначено КП “Дирекція будівництва шляхово-трансопртних споруд Києва”, що входить до складу КК “Київавтодор”. Підприємство-замовник шляхом тендеру визначить генеральні проектну та будівельну організації для проектування і будівництва дороги.

У свою чергу Головному управлінню транспорту КМДА доручено подати інвестиційні пропозиції щодо фінансування усіх робіт, пов’язаних з будівництвом ділянки Великої кільцевої дороги.

Зазначена ділянка дороги будуватиметься на земельній ділянці, відведеній рішенням Київради від 23 жовтня 2003 р.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів розпорядженням від 22 лютого 2008 р. № 326-р затвердив Генеральний напрямок проходження Великої кільцевої дороги навколо Києва.

Передпроектні пропозиції з будівництва автомобільної дороги навколо Києва передбачають довжину дороги у 213 км, з яких буде реконструйовано 65 км існуючої траси (завширшки від 4 до 6 смуг руху) і побудовано 168 км нової автотраси. Дорога проляже на відстані 27-41 км від центру Києва.

Траса проходитиме територією восьми районів Київської області.

Проектом заплановано будівництво близько 150 штучних інженерних споруд – мостів, естакад, підземних переходів. Навколо автостради планується спорудження логістичних комплексів, готелів та інших об`єктів.

15 квітня ц.р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі з головою Київської облдержадміністрації Вірою УЛЬЯНЧЕНКО відзначив важливість прискорення роботи із будівництва Великої кільцевої автодороги навколо Києва. Він доручив обласній держадміністрації розробити та внести на розгляд уряду пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів стосовно вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб.