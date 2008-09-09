Перший в Україні стадіон до Євро-2012 відкриють у прямому ефірі
«Арену «Дніпро» побудували за три роки
Державна комісія 8 вересня підписала акт приймання стадіону «Арена «Дніпро» в Дніпропетровську, на якому планується проведення матчів Євро-2012.
Про це УНІАН повідомила начальник управління преси і інформації Дніпропетровської облдержадміністрації Алла ШОРІНА.
Вона відзначила, що стадіон готовий до відкриття, яке заплановане на 14 вересня з прямою трансляцією на загальнонаціональних каналах.
А.ШОРІНА також повідомила, що відкриття стадіону пройде за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА. За її словами, глава держави також візьме участь в урочистому відкритті Меморіалу жертвам голодомору в Дніпропетровській області.
Стадіон «Арена «Дніпро», замовником будівництва якого виступила футбольна команда «Дніпро», збудовано за 3 роки. Інвестором є дніпропетровський бізнесмен Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, вартість інвестиційного проекту – 45 млн. євро.