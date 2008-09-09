Перший в Україні стадіон до Євро-2012 відкриють у прямому ефірі

Державна комісія 8 вересня підписала акт приймання стадіону «Арена «Дніпро» в Дніпропетровську, на якому планується проведення матчів Євро-2012.

Про це УНІАН повідомила начальник управління преси і інформації Дніпропетровської облдержадміністрації Алла ШОРІНА.

Вона відзначила, що стадіон готовий до відкриття, яке заплановане на 14 вересня з прямою трансляцією на загальнонаціональних каналах.

А.ШОРІНА також повідомила, що відкриття стадіону пройде за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА. За її словами, глава держави також візьме участь в урочистому відкритті Меморіалу жертвам голодомору в Дніпропетровській області.

Стадіон «Арена «Дніпро», замовником будівництва якого виступила футбольна команда «Дніпро», збудовано за 3 роки. Інвестором є дніпропетровський бізнесмен Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, вартість інвестиційного проекту – 45 млн. євро.