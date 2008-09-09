На місці євро-стадіону у Львові встановлять будівельне містечко

Згідно з графіком геологічні роботи на місці майбутнього стадіону до Євро-2012 у Львові завершаться до 12 вересня і з початку наступного тижня розпочнеться встановлення вагонного будівельного містечка та підведення до нього тимчасових комунікацій - води й електроенергії.

Як повідомляється на офіційному порталі Львівської міськради, компанія Alpine Bаu GmbH наразі здійснює розмитнення вагонного містечка.

Як раніше повідомляв УНІАН, в рамках графіку будівництва стадіону ВАТ «Геотехнічний інститут» зараз проводить геологічні роботи, які є початковим етапом у підготовці до робіт із спорудження фундаменту.