Фінансування підготовки до ЧЄ-2012 у Харкові збільшено до 210 млн грн

Фінансування заходів по підготовці до ЄВРО-2012 у Харкові на 2008 рік збільшено до 210 млн грн. (майже на 91 млн грн).

Про це заявив директор Департаменту з питань підготовки і проведення фінального турніру Чемпіонату Європи 2012 р і спорту Віктор ХРИСТОЄВ, повідомляється на офіційному сервері Харківської міськради.

За його словами, це пов`язано з тим, що в підготовці до Чемпіонату також буде активно задіяна Полтава– до послуг гостей запропонують 11 готелів і аеропорт.

За інформацією В.ХРІСТОЄВА, вже остаточно вирішено питання фінансування цього глобального заходу. Він зазначив, що державною программою на 2008 рік була затверджена сумма 119,9 млн грн., а зараз цифра складає 210,6 мільйона. Крім того, за підсумками семи місяців поточного року профінансовано 99,5 млн грн., що складає 80,8% плану.

За словами міського чиновника, якщо порівняти наведені цифри з показниками інших шести приймаючих міст, то Харків є явним лідером - всього по Україні до плану на рік профінансовано 34,2%, до плану на 7 місяців - 71%.

Крім цього, директор департаменту повідомив, що в генеральному плані об`єктів розвитку інфраструктури ЄВРО-2012, що буде оприлюднений 18 вересня на засіданні експертної ради УЄФА, Харків представлений по 7 головним завданням. Серед них - стадіони, тренувальні бази, міський транспорт, готелі, медичне забезпечення, аеропорт, міські дороги.

По останньому пункту, додав В.ХРИСТОЄВ, міською владою досягнуто попередніх домовленостей з Кабміном щодо співфінансування капремонту та будівництво нових 24 доріг (600 тис. грн.. - бюджет Харкова, 500 тис. - держбюджет).

Довідка УНІАН. Всього на реалізацію програми підготовки Харкова до ЄВРО-2012 заплановано виділити 9,1 млрд грн. З них державного бюджету - 1,1 млрд грн, місцевих бюджетів - 844,8 млн грн та інших джерел фінансування - 7,1 млрд грн.