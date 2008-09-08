У Києві розвиватимуть державно-церковні відносини

Столична влада підготувала Програму розвитку державно-церковних відносин у місті Києві до 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це сьогодні сказав заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ під час розширеного засідання Київської міської ради церков і релігійних організацій.

За його словами, «це документ, що регламентує зобов’язання київської міської влади, її пріоритети і діяльність у стосунках з релігійними громадами, до якого можуть вносити свої пропозиції представники кожної релігійної конфесії столиці».

О.ДОВГИЙ також наголосив, що за дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО було проаналізовано взаємостосунки столичної влади і релігійних громад та підготовлено програму реконструкції церковних пам’яток до 2012 року. «Вже затверджені плани відновлення Десятинної церкви, Іллінської церкви та церкви Іллі Пророка на вул. Жилянській», - сказав секретар Київради.

О.ДОВГИЙ зазначив, що між київською владою і релігійними громадами існує співпраця у питаннях землевідведення для будівництва нових храмів, майнового, духовного і освітянського характеру, дотацій з міського бюджету, погодження і проведення тих чи інших заходів пов’язаних з діяльністю тієї чи іншої конфесії.

Крім того, секретар Київради додав, що міська влада бере участь у фінансуванні різних благодійних проектів, зокрема тих, що стосуються створення будинків по догляду за безпритульними людьми, людьми похилого віку. Він також нагадав, що з 1 вересня в усіх старших класах шкіл Києва запроваджено курс «Християнської етики».

О.ДОВГИЙ підкреслив, що столиця є взірцем для усієї України того, наскільки толерантно співіснують у місті усі релігійні громади. «Київ є містом, в якому існує більше тисячі релігійних організацій, і тільки завдяки толерантності, мудрості, розумінню необхідності компромісів усі релігійні акції проходять мирно, без сутичок», - зауважив він.